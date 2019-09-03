Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Fatih’te 18 yaşındaki genci öldüren şüphelilerin kimlikleri belli oldu

- Fatih’te 18 yaşındaki genci öldüren şüphelilerin kimlikleri belli oldu

ARŞİV

( İSTANBUL ) Fatih’te 18 yaşındaki genci öldüren şüphelilerin kimlikleri belli oldu İSTANBUL

Cenaze Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Polis Ekipleri Saldırı 


- İstanbul Fatih’te 18 yaşındaki genci silahla öldürerek ortadan kaybolan şüphelilerin kimliklerinin, polis ekiplerince tespit edildiği öğrenilirken, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Fatih Zeyrek Mahallesinde saat 01.00 sıralarından şüpheli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu 18 yaşındaki Muhammet Yusuf Özbek, hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırı sonucu öldürülen genç Fatih Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlanmıştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından olayın daha önceden meydana gelen yaralanmalı kavgadan sonra oluşan husumetten kaynaklı olduğunu belirledi. Şüphelilerin kimliklerinin de tespit edildiği öğrenilirken, ekiplerin yakalama çalışmalar sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı