Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden boğaza atladı İzle

-Vatandaşların tepkisi



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul’da bir şahıs. Hayati tehlikesi bulunan şahıs hastaneye kaldırılırken intihar girişiminden hemen sonra yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul’da bir vatandaş Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 21.50 sıralarında yaşanan olayda üzerinde kimliği bulunmayan bir erkek şahıs aracını FSM Köprüsü’nde durdurdu. Ardından aracından inen şahıs boğaza atladı. Olayın ardından deniz polisleri tarafından kurtarılan şahıs, Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 35-40 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın intihar girişiminde bulunduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İntihar girişimi sırasında boğazdan teknesiyle geçen bir vatandaş o anları kaydetti.

Görüntülerde denizden gelen ses üzerine çevredeki vatandaşların yardım istediği duyuluyor. (Mİ- ÖY-

