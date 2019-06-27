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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı Haberi

Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı Haberi

- F - 16'ların Fatih Sondaj Gemisini selamlaması - Türk Hava Kuvvetlerine ait bir F - 16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladıANKARA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerine ait F - 16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı.Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir F - 16 savaş uçağının Doğu Akdeniz’deki Fatih sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladığı belirtildi.Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F - 16'nın Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.

Baros Savaş Uçağı 

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