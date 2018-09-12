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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih Medreseleri Vakfı 2018 yılında mazlum coğrafyaları unutmadı Haberi

Fatih Medreseleri Vakfı 2018 yılında mazlum coğrafyaları unutmadı Haberi

Yardım görüntüleri

Yaşam Mücadelesi Ormanlı Kurban Kesimi İnsani Yardım Kuyular 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Medreseleri Vakfı 2017-2018 insani yardım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonlarda mazlum coğrafyaları unutmayarak yüzbinlerce insana yardım ulaştırdı. Afrika Ülkeleri, Arakan ve Kudüs başta olmak üzere onlarca yıldır sömürge, zulüm ve işgal altında bulunan Müslümanlara yardım ulaştırarak onlara unutulmadıklarını göstermeyi hedefleyen Fatih Medreseleri Vakfı 2018 yılında da insani yardım faaliyetlerini devam ettirdi. Arakan’a acil yardım seferleri Vakıftan yapılan açıklamaya göre 50 yıldan fazla bir süredir Rohingya Müslümanları olarak bilinen Arakanlı Müslümanların yardım çığlıklarına duyarsız kalmamak için 2017 yılında şiddetlenen zulüm karşısında Arakana yardım seferi başlatan Fatih Medreseleri Vakfı Bangladeş’e göç etmek zorunda bırakılan yüzbinlerce Arakanlı için Gıda, Su, çadır, mescit, Hijyen, sağlık malzemesi dağıtımı yaparak ormanlık alanda kamp kuran insanlar için ambulans hizmete soktu. Özellikle ormanlık alanda yaşam mücadelesi veren Arakanlıların Barınma ve su ihtiyacını karşılamak için ahşap olarak inşa edilen Çadır, Mescit ve Medreseler Büyük rahatlık sağlarken her kamp alanına açılan su kuyuları ise Arakanlı Müslümanlara rahat bir nefes aldırdı. Düzenli olarak Arakanlı Müslümanların kamplarına yardım seferleri düzenlemeye devam eden Fatih Medreseleri Vakfı diğer yandan işgal altında bulunan Kudüs ve sömürge altında bulunan Afrika ülkeleri içinde yardım faaliyetlerini devam ettirdi. Kudüs’ün yanındayız Karşılaştıkları tüm zulüm ve zorluklara rağmen Mescidi Aksa’nın kontrolünü işgalcilere bırakmamak için Mescidi Aksa’da nöbet tutan Kudüslü 350 bin aileye gıda ve ısınma yardımları ulaştıran Fatih Medreseleri Vakfı bir kez daha Türkiye Halkının Filistinli Müslümanların yanında olduğunu gösterdi. Ramazan ayında Mescidi Aksanın bahçesine kurulan iftar soflarında binlerce Kudüslü Müslüman iftarları açarak Türkiye’ye dua için ellerini sema kaldırdı. Kuraklığa karşı su kuyuları Kuraklığın şiddetli bir şekilde yaşandığı ve her gün yardım çağrılarının yapıldığı Afrika ülkelerine gıda ve giyim ihtiyaçları ulaştıran Fatih Medreseleri Vakfı bölgede yetimhaneler üstlenerek yetimlerim islami eğitimleriyle ilgileniyor. Hayata geçirilen onlarca su kuyusu ile insanları su ile buluştururken, Kuranı Kerim dağıtımları, Mescit ve medrese inşaları ile de insanları islami eğitimle buluşturuyor. Yüzbinlerle kurban paylaşımı Afrika’nın yoksul köylerinde yemek sofraları kurulurken, 2018 Kurban organizasyonunda ise binlerce kurban kesimi gerçekleştirilerek yıllarca et yiyememiş yüzbinlerce mazluma dağıtım yapıldı. 2017 -2018 faaliyet yılında da çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Fatih Medreseleri Vakfı insani yardım çalışmalarını sürdürerek İslam aleminin mazlumları ile buluşmayı hedefliyor.
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