-VATANDAŞLARIN TEZAHÜRATI

-FATİH ERBAKAN KONUŞMASI

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( BURSA ) BURSA



- Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Müjdeler olsun artık vakit tamamdır. Erbakan Kervanı yola çıkıyor" dedi.

Bursa'da Milli Görüş Vakfı Bursa İl Başkanlığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma ve anlama adı altında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda program düzenledi.

Programa Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan ve binlerce vatandaş katıldı.

Fatih Erbakan ile selamlaşmak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu. Programın sonunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan, “Hayatı boyunca Allah yolunda cihat eden hayatı boyunca Cenabı Allah’ın peygamberlerinin yolundan yürüyen Erbakan hocamızın ismini taşıyan bu organizasyonda siz Milli Görüşlülere seslenmek istiyorum. Sizler ne yiğit, ne hasbi, ne dirayetli dava erlerisiniz ki üzerinizden tabiri caiz ise kaç tane silindir geçmesine rağmen hala daha yıkılmadınız, hala daha dimdik ayaktasınız. Hala daha bu şanlı sancağı taşımaya devam ediyorsunuz. Şu son 20 sene içerisinde üzerimizden dış güçlerin emri ile 28 Şubat silindiri geçti. Sizler yıkılmadınız. Partimiz kapatıldı sizler vazgeçmediniz. Liderimiz yasaklandı sizler yılgınlığa düşmediniz. Partimiz bölündü sizler yılmadınız. Arkasından liderimiz vefat etti, vazgeçmediniz dağılmadınız. Liderimizin vefatından sonra kendi evinizden 40 türlü oyunla ve haksızlıkla uzaklaştırıldınız. Dışarı atıldınız ama yine de vazgeçmediniz. Tam 40 sene boyunca Erbakan hocamızın gölgesine sığınıp siyaset yapan 40 sene yanı başından ayrılmayan kimselerin vefatının arkasından onun manevi şahsiyetine sadakatsizlik yaptığına ona iftiralar attığına şahit oldunuz. Ama verasetinizle hakkı ve hakikati gördünüz. Hakkın yanında haklının yanında durdunuz. Bu felaketler bir başka camianın başına gelse çoktan bitip tükenmiş olurlardı. Çoktan dağılıp gitmiş olurlardı. Ama sizler hidayet, dirayet ve veraseti milli görüşçüler olarak bütün bu saydığımız imtihanlardan alnınızın akıyla geçtiniz. İşte bu dirayetiniz bu ahde vefanız bu şuurunuz sebebiyle Milli Görüş tarihinde isminiz altın harflerle yazılacaktır” dedi.

“Müjdeler olsun artık vakit tamamdır”Konuşmalarına şu sözlerle devam eden Fatih Erbakan,“Bu millet artık ehveni şerlerden çok yoruldu. Bu millet arık kopyalardan aslının kopyalarından çok yoruldu ve çok çekti. Bu millet doğruya yakın yanlışlardan artık çok usandı. Bu millet Milli Görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden artık çok usandı ve çok yoruldu. Ancak bu akşam Osmanlı payitahtı Bursa’da bu muazzam atmosfer içerisinde diyoruz ki artık vakit tamamdır. Müjdeler olsun artık vakit tamamdır. Artık ehveni şerlerle artık doğruya yakın yanlışlarla aslının kopyaları ile uğraşmanıza gerek yok. Çünkü artık hayrın ta kendisi geliyor. Çünkü artık işin aslı geliyor. Çünkü artık kaynağını doğrudan doğruya adanmaya ve aldatmayan Erbakan’dan kaynağını doğrudan doğruya konuştuğunu yapan Erbakan’dan kaynağını doğrudan doğruya Siyonizm’den Amerika’dan değil yalnız ve yalnız Allah'tan korkan Erbakan’dan kervan yola çıkıyor” diye konuştu.

Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:“Erbakan hocamız Milli Görüşü, ‘Milli Görüş peygamberlerin yoludur, Milli Görüş Hazreti İbrahim’in görüşüdür’ şeklinde ifade emiştir. Peki, Peygamberlerin yolu nedir? Sadece baş örtmek, namaz kılmak, tespih çekmek, hacca, umreye gitmek midir? Hayır. Peygamberlerin yolu bütün bu vecibelerle birlikte asıl olarak, bütün insanlık için, adalet, refah, insan hakları, huzur ve barış, izzet ve onur sağlama bir sistemin hakim kılınması demektir.”

