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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendi

Fatih Caminde bayram namazı havadan görüntülendi

Havadan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk

Bayram Namazı 

-Camiden detay görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Bayram Namazını kılmak için Fatih Camiine gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Fatih Camii Bayram Namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Saatler öncesinden Fatih Caminin içerisinde namaz kılabilmek için gelen İstanbulların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camii’ni doldururken, camiye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı. (AFS
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