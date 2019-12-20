Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu Haberi

Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu Haberi

Detay

Andıran Otu Irak 

-Genel
-Röportajlar

( İSTANBUL )- Cami cemaati de durumdan memnun İSTANBUL

- Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii’ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı. Tarihi Fatih Camii'ne kiliseyi andıran sabit oturakların konulması büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığının sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Fatih Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı. Caminin en arka kısmında sadece iki tane oturak bırakıldı. Kilise ortamına benzeyen oturakların kalkmasıyla yaşlı cemaatin taşınabilir taburelerde ibadet ettiği görüldü.
“Çoktan karşıydım” Taburelerin kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan cami cemaatinden Mehmet Yüksel “40 senedir burada oturuyorum. Haberlerde gördüm çok sevindim. Buna çoktan karşıydım. Yıllar evvelden de camileri kiliseye çevirmeye çalıştılar, başa çıkamadılar. Kim buna el attıysa Allah razı olsun. Hele de ahşaptan sedir yapılması kiliselere benziyordu. Muhakkak bu işi önlesinler” dedi.
“İyi düşünülmüş bir karar” Cami cemaatinden Ali Alkan ise “İyi düşünülmüş bir karar. Yerde oturmak sünnete uygun. Ben karardan memnunum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı