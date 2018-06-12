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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Fatih Camii avlusundaki iftar havadan görüntülendi

Fatih Camii avlusundaki iftar havadan görüntülendi

Havadan görüntüler

Beraberlik İslam Maneviyat Allah Irak 

-Alandan görüntü
-İftardan görüntü
-Konuşma
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Binlerce vatandaş oruçlarını Fatih Camii avlusunda açtı İSTANBUL

- Fatih Camii avlusundaki iftar binlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturdu. Vatandaşların hep birlikte iftar yaptığı o anlar havadan görüntülenirken Fatih Camii’ne yansıyan eşsiz günbatımı manzarası görenleri hayran bıraktı. Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın son günlerine girerken Fatih Belediyesi’nin düzenlediği iftar binlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturdu. Fatih Cami avlusundaki iftara Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile binlerce vatandaş aileleri ile birlikte katıldı.
İftar programında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Ardından Ezanın okunmasıyla kardeşlik sofralarında buluşan vatandaşlar hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Vatandaşların hep birlikte iftar yaptığı o anlar ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların Fatih Camii avlusuna kurulan masalarda oruçlarını açtıkları görülürken Camii ye yansıyan gün batımının eşsiz manzarası da görenleri hayran bıraktı. “Ramazan bizi birbirimize yakınlaştırır” Ramazan Ayı’nın 28’inci gününde Fatih Cami avlusunda bir araya gelen vatandaşların birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açtıklarını dile getiren Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “ Fatih’in maneviyatı yüksek, ecdadımız bu şehre çok önem vermiş, her karış torağını dantel işler gibi işlemiş. Dolayısıyla Fatih dini bir medeniyetin kimliğini taşıdığı için Ramazan ayı ile de örtüşen bir ruhaniyeti var. Ramazan bizi birbirimize yakınlaştırır, kardeşliğimizi tesis eder. Millet olma bilincimizi güçlendirir bu bakımdan çok önemlidir” dedi.
“Burası çok güzel” Aileyle birlikte Fatih Camii avlusundaki iftar yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Murat Yaşar, “ Ailemizle geldik hep beraber mutlu oluyoruz. Burası çok güzel, hem manevi konumu itibariyle tüm İslam aleminin bayramını da kutluyoruz” dedi.
“Buranın ruhaniyeti çok güzel” İftara arkadaşlarıyla birlikte geldiğini ifade eden Necla Çiçek, “Çok güzel bir ortam burada mutluyuz, inşallah vatanımıza milletimize hayırlı bayramlar olur. Buranın ruhaniyeti çok güzel, işten çıktık buraya geldik” diye konuştu.

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