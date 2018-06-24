Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver oyunu kullandı

-Başkan Suver ve ailesinin oy kullanması

-Başkan Suver röportaj

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte Fatih’te kullandı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu Fatih Yedikule İlkokulu’nda 3252 nolu sandıkta eşi Meryem Suver ve çocukları ile birlikte kullandı. Suver, burada vatandaşlar ve görevli polislerle selamlaştı. Suver oy kullanma işleminin ardından seçime olan katılımla ilgili sandık görevlilerinden bilgi aldı. Bu seçimin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Suver, “24 Haziran seçimleri Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ve uygulanışı dönemini başlatması açısından çok önemli. Siyaseten ve Türk siyasi tarihinde ve Türk yönetim ve idare tarihinde önemli olduğu kadar Türkiye’nin kalkınması, güçlenmesi, ilerlemesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gelişmiş ülkelerin önündeki yeri alması açısından da çok önemlidir. Hem siyasi, idari, iktisadi ve sosyal dönüşümün bir arifesi, bir başlangıcıdır. 24 Haziran seçimleri Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ve uygulanışı dönemini başlatması açısından çok önemli" dedi.



