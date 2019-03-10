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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Vefa Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti

Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Vefa Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti

Ziyaret görüntüsü

Gençlik Merkezi Satranç Şampiyon Ebru Sanatı Yerel Seçim 

-Karate yapan gençler
-Boks yapan gençler
-Başkan adayı Ergün Turan, sportif faaliyetleri incelemesi
-Madalya takdimi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, gençlerin sportif faaliyetlerini yakından inceledi. 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Vefa Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, gençlerin sportif faaliyetlerini yakından inceledi. Yetkililerden gençlik merkezi hakkında bilgi alan Turan, daha sonra gençlik merkezinin içerisinde bulunan spor tesisine girdi. Karate ve boks gibi spor dallarında eğitim gören gençlerin çalışmalarını yakından inceleyen Turan, ardından ebru sanatı ile uğraşan gençlerin çalışmalarını izledi. Ardından satranç oynayan minikleri ziyaret eden Turan, onlarla sohbet etti. Turan, İstanbul Minikler Karate Dostluk Turnuvası’nın şampiyonlarına madalyalarını da verdi.
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