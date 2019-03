Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, amatör spor kulüpleriyle bir araya geldi

Her Açıdan Hakkında

Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Salı 23:30’da Beyaz Tv’de!...

-Konuşmadan görüntü-Katılımcılardan görüntü( İSTANBUL )- Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan; “Sporla ilgili birim olacak”- Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan; “Fatih’in Samatya kıyısına çok güvenlikli, büyük çapta deniz havuzları yapacağız” İSTANBUL- Yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, “Gönül Kubbemiz Fatih Buluşmaları” programında amatör spor kulüpleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Turan, Amatör spor kulüpleriyle alakalı özel bir spor birimin kurulacağı müjdesini verdi. Gençlerin denizle bağı olmadığını belirten Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, “Fatih’in Samatya kıyısına çok güvenlikli, yazları girilebilecek, kışları da sabit kalacak, çok büyük çapta deniz havuzları yapacağız” dedi.Öte yandan Turan, Yedikule zindanlarından başlayıp Topkapı’ya kadar olan kara surlarının etrafında temizlenip, halka kazandırılacağını da dile getirdi. 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Gönül Kubbemiz Fatih Buluşmaları” programında amatör spor kulüpleriyle bir araya geldi. Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda Turan’a, Fatih Kulüpler Birliği Başkanı Gökhan Ceyhan eşlik etti. Fatih’te sporun gelişmesi açısından önemli adımlar atılacağını belirten Turan, amatör spor kulüpleriyle alakalı özel bir spor birimi kurulacağı müjdesini verdi. “Gençlerin sportif alanlara ulaşacağı bütün imkanları ve tesisleri Fatihimiz’de hayata geçireceğiz” Fatih’in gençlerine toplam 4 adet saha daha kazandıracaklarını belirten AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, “Gençlerin sportif alanlara erişeceği, sportif tesis anlamında üst lige taşınacağı ve bütün spor yapmak isteyen gençlerin sportif alanlara ulaşacağı bütün imkanları ve tesisleri Fatihimiz’de hayata geçireceğiz. Fatih’de 2 tane saha var. Yenikapı’dakini Mevlüt Uysal’a söyledik. İki buçuk ay sonra bitecek. 2 tane saha daha başlattık. Balat’ta olan sahamız şu an Başakşehir’de. Şimdi alamam, Başakşehir’in tesisi yok. Çocuklarımıza lazım. Mutlaka burayı kazandıracağız” dedi.“Sporla ilgili birim olacak” Spor ile alakalı özel bir birim kuracağının müjdesini veren Turan, “Çok yeni bir dönem başlayacaktır. Fatih’te bir tane kapalı spor alanı var. Biz spordan bahsediyorsak bir tane alanla sporun gelişmesi mümkün olmaz. Bu üç olacak, beş olacak. Özel bir birim kuracağım bununla alakalı. Sporla ilgili birim olacak. Eğer amatör spor kulüplerinin lisans çıkartmada bir takım paralar ya da başka bir şeyler var. Bu ise gençlerimizi spora aktarmadaki sorun, bununla ilgili mücadelesini vereceğiz” diye konuştu.“Dört buçuk kilometrelik hatta yürüyüş yolu, bisiklet yolu, güvenlik ve aydınlık olacak” Fatih’in kara surlarını temizleyip, çevresine yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapacağını dile getiren Turan, “Fatihimizi hem sosyolojik, hem psikolojik, hem de fiziki kirlilik olarak aşağıya çeken yerlerden bir tanesi kara surlarının etrafındaki kötü alandır. Yedikule zindanlarından başlayıp, Topkapı’ya kadar gelen bölgedeki bu kötü alan Fatihimiz’i her açıdan aşağıya çekmektedir. Bu alanın tamamını temizleyeceğiz. Bunu söz olarak veriyorum. Dört buçuk kilometrelik bir hattır. Başlangıcındaki bostan kısmı korunacak. Dört buçuk kilometrelik hatta yürüyüş yolu, bisiklet yolu, güvenlik ve aydınlık olacak. Bu 5 yıllık süreçte hiç görmediğiniz bir manzara göreceksiniz” ifadelerini kullandı. “Fatih’in Samatya kıyısına çok güvenlikli, büyük çapta deniz havuzları yapacağız” Son olarak Samatya kıyısına deniz havuzu projesini açıklayan Turan “Fatihimiz’in bir tarafı surla çevrili, diğer üç tarafı denizle çevrili. Ama Fatih’in çocuklarının denizle irtibatı yok. Fatih’in Samatya kıyısına çok güvenlikli, yazları girilebilecek; kışları da sabit kalacak, çok büyük çapta deniz havuzları yapacağız. İlk önce gençlerin kullanacağı, güvenlikli, çok rahatlıkla çocuklarınızı gönderebileceğiniz deniz havuzları orada olacak. Yedikule’deki havuzumuz da açıldığı zaman Fatihimiz sportif alanlarıyla her bir gencin rahatlıkla ulaşacağı bir ilçe haline gelecektir” diye konuştu.(TA-HK-