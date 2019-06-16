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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih 2018-2019 yılı 'Bilgi Evleri Kapanış Programı' gerçekleştirildi

Fatih 2018-2019 yılı 'Bilgi Evleri Kapanış Programı' gerçekleştirildi

Başkan Ergün Turan'ın konuşması

Kol Saati Allah Öğrenciler Bilgi Evleri Gori 

-Öğrencilerin gösterisi
-Hediye takdimi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’de 2018-2019 yılı ‘Bilgi Evleri Kapanış Programı’ gerçekleştirildi.
Programda bilgi evleri öğrencileri birbirinden farklı kategorilerde gösterilerini izleyicilere sundu. Fatih Belediyesi bünyesinde bulunan 7 bilgi evinin, 2018-2019 yılı ‘Bilgi Evleri Kapanış Programı’ gerçekleştirildi.
Programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bilgi evleri öğrencileri folklörden dansa ve müzik dinletisine kadar birbirinden farklı kategorilerde gösterilerini izleyicilerin beğenisine sundu. Program sonunda ise Başkan Turan, 7 bilgi evinin en başarılı öğrencilerine kol saati hediye etti. Programda konuşan Başkan Turan ise Fatih'e daha fazla bilgi evinin yapılacağı müjdesini verdi. “Çocuklar ne isteğiniz varsa hayallerinizi ertelemeyin” Fatih’deki bilgi evlerini çoğaltma hedefinde olduklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İnşallah bu faaliyetler ve bu mekanlar, bilgi evleri çocuklarımızın hizmet ve keyif aldığı, onların geleceklerine şekil verecek bazı eğitimlerin aldığı bilgi evleri bugün olduğundan; hem mekansal, hem de içerik anlamında çok daha gelişecek. Bu yıl bunların içerisine birkaç bilgi evi eklemeye çalışıyoruz. Eğer mutluluk birisinin hakkıysa o sadece ve sadece çocukların hakkıdır. Çocuklar mutlu olmak zorundadır. Size söylüyorum çocuklar, ne isteğiniz varsa hayallerinizi ertelemeyin. Ne arzu ediyorsanız bize de söyleyin imkanlarımız ölçüsünde çocuklarımızın mutlu olmaları için imkanlarımızı son raddeye kadar kullanalım” ifadelerini kullandı.
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