FATBO Başkanı Feyzi: “Son 10 yılın en güzel rekoltesi” İzle

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( ORDU -ÖZEL)- Fatsa’da fındık istişare değerlendirme toplantısı ORDU



- Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, son 10 yılın en güzel fındık rekoltesinin olduğunu söyledi.



Fatsa Ticaret Borsası üyeleri yeni fındık sezonu öncesinde istişare toplantısında buluşarak fındık fiyatları ve fındığın kaliteli bir şekilde pazara indirilmesi için gerekli şartları konuştu.

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğim 2013 yılından itibaren her yıl fındık sezonu öncesinde üyelerimizle bir araya gelerek fındığımız ile ilgili sohbet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde fındık hasadı başlayacak. Üreticilerimize daha nasıl iyi hizmet ederiz, ticaret borsamız ile üyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek için toplantılarımızı yapıyoruz. Yeni sezon fındığın tüm taraflarına hayırlı olsun. Toprak Malzemeleri Ofisi(TMO) sezon öncesi çok güzel bir fiyat açıkladı.

Bizlerde fabrikacılarla ve ihracatçılarla yaptığımız istişarede TMO’ya yakın bir fiyattan fındık alımını gerçekleştireceğiz. 15 ile 15,5 TL arasında bu rakam olacaktır. Üreticilerden isteğimiz fındıklarını iyi kurutup kaliteli malı pazara indirmeleridir. İyi kurutup jüt çuvallarda pazara indirsinler ve fiyatta buna bağlı olarak kaliteli olur. Sadece fındığın fiyatı yoktur kalitesi vardır. Kaliteli fındığı pazara indiremezsek rekoltenin çok olduğu dönemde önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşarız. 2019 yılında Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde fındık mahsulü ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. Son 10 yılın en güzel rekoltesi vardır. Güzel bir fiyatla buluştuğu zaman bölge ekonomimize can suyu olacaktır” dedi.

Fatsa Ticaret Borsasının günlük fındık fiyatlarını borsaya ait ilçenin belirli yerlerine konulan tabelalarda ve internet sitesinde yayınlayacaklarını söyleyen Başkan Feyzi, “Üreticilerimize günlük 50 randımanlı fındık fiyatlarını açıklayacağız. Herkes rakama göre planını yapacaktır” diye konuştu.



