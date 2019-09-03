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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Fasulye fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor

Fasulye fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor

-Fasulye piyasası altın çağını yaşıyor

Kalp Krizi Karahisar 

--Fasulye üreticilerinin fasulye fiyatlarında yüzü güldü
--Fasulye fiyatları önce ağlattı sonra güldürdü

( AFYON KARAHİSAR)- Fasulye piyasası altın çağını yaşıyor- Üretici İsa Avcı;- "Fasulye fiyatları önce ağlattı, sonra güldürdü"- "Daha önce 1 liraya verdiğim fasulyeye şimdi 3 buçuk liraya sattım" AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde fasulye piyasası altın çağını yaşıyor. Fasulye üreticileri, ''fasulye önce ağlattı, sonra güldürdü'' diye belirtiyorlar. Şuhut Fasulye Pazarında fasulye fiyatının 2,8 lira ile 3 buçuk lira arasında olması üreticinin yüzünü gülüyor. Fasulye piyasasının son 5 yılın altın çağını yaşadığını belirten üretici, fiyatların önce ağlattığını sonra güldürdüğünü belirtti.
Fasulye fiyatlarında yüzü gülen üreticiler, piyasanın bu şekilde devam etmesi gerektiğini belirtiyorlar Fasulye üreticisi Mehmet Ali Turan, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Fasulyeyi tarladan kaldırdık, fiyatlar 2 ile 3 lira arasında değişiyor. İki lira 80 kuruşa mahsulümüzü verdik, yani fiyatlar normal, zarar etmedik'' dedi.
Bir diğer fasulye üreticisi İsa Avcı ise, ''Fasulye fiyatları önce ağlattı, sonra güldürdü. Fasulyeyi 3,5 liraya verdim. Bundan evvel 1,25 liraya da verdik, 1 liraya da verdik. Ama şimdi Allah bereket versin kazanıyoruz. Bu meslek çok riskli, kalbin sağlamsa öyle yapacaksın. Kalbin çürükse fırladı mı heyecandan gidersin. Düştü mü kalp krizinden gidersin bu kadar basit'' ifadelerine yer verdi.
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