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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Faslı Meryem’e Burhaniye’de köy düğünü Haberi

Faslı Meryem’e Burhaniye’de köy düğünü Haberi

Takı töreni

Cenin Hatıra Fotoğrafı Köy Düğünü 

-Dans eden çift
-Çiftetelli
-Arap havaları
-Meryem Tunca ile röp.
-Seracettin Tunca ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesinde oturan Seracettin Tunca, Faslı Meryem Amagemi ile hayatını birleştirirken, genç çift için sokakta köy düğünü yapıldı. Kasap Seracettin Tunca ile elektrik teknikeri Meryem’in düğünü Ağacık Mahallesindeki evlerinin önünde yapıldı. Seracettin ile Meryem’in düğünü çok sayıda davetliyi buluştururken, ilk dansı da genç çift yaptı. Dansın ardından çiftetelli oynandı. Gelinin yakınları Arap oyunlarını oynadı. Gecenin geç saatlerine kadar süren düğünde büyük coşku yaşanırken, düğüne katılan kadınlar Faslı Meryem ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Seracettin’i çok sevdiğini anlatan Meryem Tunca, “Ben Fas’dan geldim. Kocamı çok seviyorum. Çok mutluyum. Türkiye’yi de çok sevdim” dedi.
Meryem ile evlenmekten çok mutlu olduğunu anlatan Seracettin Tunca da, “Meryem’i Fas’tan getirdim. Bu gün düğünümüz var. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Düğünümüze katılanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

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