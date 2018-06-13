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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fas’tan Gazze’ye Hastane

Fas’tan Gazze’ye Hastane

Hastaneden görüntü

Sağlık Hizmeti Hastane Sahra Hastanesi İsrail Ameliyat 

-Hastane içinden detay
-Röportajlar

( GAZZE ) - Fas’tan Gazze’ye hastane GAZZE

- Fas Kralı 6. Muhammed’in desteğiyle Gazze Şeridi’nde sahra hastanesi kuruldu. Gazze’de yaralar yardımlarla sarılmaya çalışılıyor. Gazze Şeridi’nin El-Zahra Mahallesi'nde Fas Kralı 6. Muhammed’in desteğiyle Fas Sahra Hastanesi açıldı. Fas'ın Kahire Büyükelçisi Ahmed el-Tazi, Fas’tan gelen heyetle birlikte hastanenin açılışını gerçekleştirdi. Törene çok sayıda Filistinli yetkili de katıldı.
Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Tazi, İsrail’in işgal ettiği topraklara geri dönme amacıyla başlatılan “Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralananlara sağlık hizmeti verilmesi için hastaneyi açtıklarını belirtti.
Tazi, Fas'ın tamamen özgür olana kadar Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Hastane sorumlusu Albay Ahmed Bounaim ise, 13 doktor, 21 hemşire ve toplam 124 idari ve lojistik personelden oluşan 30 yatak kapasiteli Sahra Hastanesi’nde acil, ameliyat , anestezi ve ortopedi birimlerinin bulunduğunu söyledi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, 30 Mart’tan bu yana devam eden ‘Büyük Dönüş’ gösterilerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 127’ye ulaştığını, 14 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
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