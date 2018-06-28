Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezalarına tepki - RABAT
: - Rabat 'ta parlamento binası önünde toplanan yüzlerce protesto - Sloganların atılması - Faslı aktivist Reşid el - Belğıti ile röportaj - Protesto yürüyüşünden detay görüntülerRABAT (AA) - Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez - Zefzafi ve beraberindekilere verilen hapis cezaları, başkent Rabat 'ta kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce kişi 5. Muhammed Caddesi'ne doğru yürüdü. Rabat Halk Hareketini Destekleme Komitesinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar "Halk şekli hükümleri kınıyor", "Halkın evlatları hapiste, yargılama telefonla" sloganları attı. Göstericiler, tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu. Rabat 'taki yürüyüşle eş zamanlı olarak Kazablanka, Tanca ve Agadir'de de benzer gösteriler gerçekleştirildi.