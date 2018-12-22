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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fas'ta iki turistin öldürülmesi protesto edildi - RABAT

Fas'ta iki turistin öldürülmesi protesto edildi - RABAT



: - Rabat 'taki Danimarka büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular - Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyanlar - Büyükelçilikler önüne fotoğraflar ve çiçekler bırakılması - Rabat 'taki Norveç büyükelçiliği önünde toplanan hukukçular - Büyükelçilik binası önünde mum yakılması Fas'ta hukukçular, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesini protesto etti.Fas'ın başkenti Rabat 'ta Danimarka ve Norveç büyükelçilikleri önünde toplanan hukukçulardan oluşan iki ayrı grup, kadın turistlerin öldürülmesine tepki gösterdi.Grup, turistler için taziye dileklerini sunarken, suçluları lanetledi.Ellerinde ölen turistlerin fotoğrafını taşıyan eylemciler, suçluların bir an önce yargılanmasını talep etti.Fas İçişleri Bakanlığından pazartesi yapılan yazılı açıklamada, boyun kısımlarında bıçak gibi kesici bir aletle şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedinin Toubkal Dağı yakınlarında bulunduğu duyurulmuştu.

Protesto Başkent Yazılı Açıklama Irak 

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