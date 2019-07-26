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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Fas'ta heyelan: 15 ölü

- Fas'ta heyelan: 15 ölü

heyelandan kurtaışma çalışması

( RABAT ) RABAT

Şiddetli Yağış Gesi 


- Fas'ın Marakeş kentinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda bir minibüsün toprak altında kalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Fas'ın Marakeş kentinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yerel yetkililer, kentin güneyinde bulunan Atlas Dağları'ndaki Esni bölgesinde şiddetli yağışların heyelana yol açtığını ve heyelan sonucu yoldan geçen bir minibüsün toprak altında kaldığını söyledi.

Felaket sonucu toprak altında kalan minibüsün içerisinden 11'i kadın ve biri çocuk olmak üzere 15 cesedin çıkarıldığı belirtildi.
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