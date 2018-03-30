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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi - RABAT

Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi - RABAT



: - Göstericilerin Fas Parlamentosu önünde toplanması - Filistin'e destek gösterisinden detay görüntüler - sloganların atılması - "Normalleşmeye Karşı Fas Derneği" Başkanı Ahmed Evihman ile röportajRABAT (AA) - Fas'ta, Filistin Toprak Günü münasebetiyle, yüzlerce Faslının katılımı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Başkent Rabat ’taki Fas Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, İsrail’in Filistin’de yaptığı insan hakları ihlallerine karşı dünya kamuoyuna harekete geçme çağrısı yaptı.Filistin'i destekleyen pankartlar ve Filistin bayrağı açan göstericiler, İsrail'in bölgede işgalci olduğu yönünde sloganlar attı.Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteride, özellikle Gazze’de düzenlenen göstericilerle dayanışma mesajı verildi.
İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan "Normalleşmeye Karşı Fas Derneği" Başkanı Ahmed Evihman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu gösteri ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ etkinliğine katılan Filistinliler ile dayanışmak için düzenledi.
Filistin’deki işgalci Siyonist İsrail ile normalleşme girişimlerini kınıyoruz.” diye konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşu Muhabir Sivil Toplum İsrail Harekete Geç 

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