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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Fas’ta bölgesel kalkınma talebiyle düzenlenen gösteriler - RABAT Haberi

Fas’ta bölgesel kalkınma talebiyle düzenlenen gösteriler - RABAT Haberi

- Demokratik Jerada Hareketini Destekleme Komitesi'nin basın açıklaması - Fas İnsan Hakları Derneği üyesi Abdulilah Bin Abdusselam ile röportajRABAT (AA) - Faslı sivil toplum kuruluşları ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentindeki "bölgesel kalkınma talepli" gösterileri destekleyeceklerini duyurdu.Başkent Rabat ’ta birçok STK, sendika ve siyasi partinin desteğiyle oluşturulan “Demokratik Jerada Hareketini Destekleme Komitesi” basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Jerada’da gerçekleşen bölgesel kalkınma talepli gösterilerin destekleneceği, gelecek günlerde eylem planlarının kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.Fas İnsan Hakları Derneği üyesi Abdulilah Bin Abdusselam, komiteye destek veren tarafların, ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere destek için çeşitli eylemler yapma kararı aldıklarını söyledi.

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