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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- Fas’ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi Haberi

- Fas’ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi Haberi

gösteriden görüntüler

( RABAT ) RABAT

Protesto Basın Toplantısı Toplantı Başkent İsrail 


- Fas'ta halk, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti. Fas halkı, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı protesto gösterisi düzenledi.
Başkent Rabat'ta "Fas halkının yürüyüşü, özgür Filistin için ve utanç verici olan Yüzyılın Anlaşması'na karşı" adı altında gerçekleştirilen eyleme binlerce kişi katıldı.
Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm projeleri reddettiklerini vurguladı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Yüzyılın Anlaşması'nı reddeden pankartlar taşıdı. Göstericiler ayrıca, “Fas Halkı Her Zaman Filistin'in Yanında", "Yaşasın Filistin" "Fas Halkı Yüzyılın Anlaşması'nı Reddediyor" sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
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