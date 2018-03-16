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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Fas’ın kuzeyindeki bölgesel kalkınma gösterileri sürüyor - VECDE

Fas’ın kuzeyindeki bölgesel kalkınma gösterileri sürüyor - VECDE



: - Protesto gösterisinden detaylar - Sloganların atılması - Göstericiler ile röportajlarVECDE (AA) - Fas'ın kuzeydoğusundaki Jerada kentinde bölgesel kalkınma talebiyle düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
Şehir merkezinde toplanan göstericiler, hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projelerin hayata geçirilmesini talep etti.Gösteride konuşan aktivistlerden Muhammed Ehmin, gösterilere polisin müdahalesini eleştirerek, bölge halkının taleplerine kulak verilmesini istedi.Öte yandan ülkedeki bazı siyasi partiler ve sendikalar tarafından yapılan çağrıda, Jerada’da devam eden gösterilerin sona erdirilmesi için, göstericiler ile bir an önce diyalog yolunun açılması talep edildi.Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde, metruk bir kömür ocağında çalışan 2 kardeşin göçük altında yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Kömür Ocağı Siyasi Partiler Diyalog Siyasi Parti Hükümet 

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