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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Farklı ülkelerin konuşmalarını taklit etti, milyonlarca kişi izledi Haberi

Farklı ülkelerin konuşmalarını taklit etti, milyonlarca kişi izledi Haberi

Kadir Demir detay

Sosyal Medya İspanyolca Çekim Uttu İnter 

-Kadir Demir konuşma
-Ses taklitleri

( İSTANBUL )- Birçok ülkenin konuşma dilini taklit eden garsonu görenler inanmakta zorlanıyor- Vatandaşlar, hangi ülkenin vatandaşı olduğunu ayırt etmekte zorlanıyor İSTANBUL

- İstanbul’da garsonluk yapan Kadir Demir (23), farklı ülkelerin dillerine özgü konuşmaların taklidini yaparak sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Birçok ülke vatandaşının konuşmasını birebir taklit ederek takipçilerini şaşırtan Demir, dünyanın dört bir tarafından destek mesajı da aldı. Beyoğlun’da bir otelde 1,5 yıldır garsonluk yapan Kadir Demir, bir süre önce farklı ülkelerin dillerine merak sardı. İlk başta otele gelen farklı ülke vatandaşı turistler ile iletişime geçen ve onların konuşmalarını yakından dinleyen Demir, turistlerin konuşmalarını taklit etmeye başladı.
1,5 yıldır birçok ülkenin konuşma dilini taklit eden Demir, bir gün arkadaşının tavsiyesi ile farklı ülkelerin konuşma dillerini taklit ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sabah kalktığında milyonlarca kişi tarafından izlendiğini gören Demir, gördüklerine inanmakta zorlandı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen Demir, ses taklitleri ile çevresinde bulunan vatandaşlar ve arkadaşları tarafından da şaşkınlıkla takip ediliyor. "8 milyona yakın kişi izlemiş" 1.5 yıldır turizm sektöründe çalıştığını belirten Demir, “Sesleri 1.5 yıldır yapıyorum. Çok sayıda izleyiciye ulaştım. Dünyanın birçok yerinden davet alıyorum; buraya gelmek beni görmek isteyenler var. 16 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. 1,5 yıldır otelcilik sektöründe çalışıyorum. Ülkelerin konuşma lehçelerinin taklitlerini yapıyorum. Bu şekilde birçok kişi beni tanıdı. Bir gece ansızın bir video çekmek istedik. Birdenbire aklımıza geldi. İnternete attık. 8 milyona yakın kişi izlemiş. 5-6 gün önce çekim yaptık” dedi.
"Denemeler yaptım. Sonra tuttu" Başarısını nasıl elde ettiğini de anlatan Demir, “Çalıştığım otele gelen turistlerin konuşmalarını merak ediyordum. Daha sonra onları yakından dinledim. Denemeler yaptım. Sonra tuttu. Herkes izlemeye başladı.
Turistler çok hoş karşıladı. İspanyolca, Arapça, Hitçe, Japonca daha birçok ülkenin konuşmasını taklit ediyorum. Arkadaşlarımdan özgüven aldım. Çok iyi yorumlar alıyorum. Dünyanın dört bir yanından mesajlar aldım. Devam ettireceğim” açıklamasını yaptı. (EG-
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