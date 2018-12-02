Farkındalık için klozete oturdular... ‘Acil tuvalet bekleyemez kartı’ uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için klozetlere oturma eylemi gerçekleştirdi İzle

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( İZMİR ) İZMİR



- İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, hastaların AVM, sinema salonu gibi yerlerdeki tuvaletlerde öncelik kazanmaları amacıyla İzmir’de başlatılan ‘Acil tuvalet bekleyemez kartı’ uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için klozetlere oturma eylemi gerçekleştirdi. Türkiye’de 85 bin kişide, iltihabi bir bağırsak hastalığı olan inflamatuvar bağırsak hastalığı bulunuyor. Bunların 15 bini ise okul çağındaki çocuklardan oluşuyor. Hastaların en büyük sorunu tuvalet problemi. Tuvaletlerini tutamayan ve neredeyse günde 30 kez tuvalete çıkan bu hastalar, karın ağrısı ve kanlı ishal şikayetlerini aslında bir ilaç sayesinde gideriyor. İlacın dönem dönem piyasada bulunmadığını söyleyen pek çok hasta tuvalet ihtiyacı nedeniyle evlerinden çıkamıyor, işlerine gidemiyor. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), hastalığa dikkat çekmek, konu hakkında toplumsal bilinç düzeyini yükseltip farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Hastalıkları nedeniyle sosyal hayatlarının kısıtlayarak yaşayan ve tuvaletlerini tutamayan İBH hastaları; AVM, sinema salonu gibi yerlerdeki tuvaletlerde öncelik kazanmaları amacıyla İzmir’de başlatılan ‘Acil tuvalet bekleyemez kartı’ uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını istiyor. “Farkında ol, geç kalma” sloganıyla Konak Meydanı'nda toplanan hastalar, açtıkları stantta vatandaşlara gün boyu bilgilendirme çalışmaları yaptı, broşür dağıttı.

Hastalar, daha sonra tuvaletlerini tutamadıkları için tuvaletlerde öncelik kazanmaları gerektiğine dikkat çekmek amacıyla klozetlere oturdu. Öncelik istiyorlar Dernek yöneticileri ile gerçekleştirdikleri klozete oturma eyleminin amacını anlatan İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD) Başkanı Ömür Akkaya, “İBH hastalarını temsilen burada bulunuyoruz. İzmir’de kullanılan ‘Acil Tuvalet Bekleyemez Kartı’nın tüm Türkiye’de kullanılmasını istiyoruz. Bugün burada bir farkındalık eylemi yaparak bu kartları tanıtmak istedik. İspanya, Hollanda gibi ülkelerde havaalanları dahil tüm restoranlar, alışveriş merkezleri, marketler, aklınıza neresi geliyorsa bu tuvalet kartıyla hastalar öncelik hakkına sahip. Hedefimiz Türkiye’de bunu gerçekleştirmek. İBH hastalarının tek sorunu elbette tuvalet kartı değil. İlaç bulamıyoruz, doktor eksikliğimiz var. Bunlara da dikkat çekmek istediğimiz için bugün buradayız. İlaç bulamadığımız için tuvalete çıkma sayımız günde 35-40’ları bulabiliyor. Buradan Sağlık Bakanlığına seslenmek istiyoruz. Lütfen bizleri duyun. Türkiye’de resmi kayıtlı 85 bin hasta olduğu bilinmekte ama bu sayının daha da artmasından korkuyoruz. Gün geçtikçe hastalığımız hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı. İBH nedir? Günlük yaşantıyı derinden etkileyen, ülkemizde yaklaşık 60 bin kişide var olduğu tahmin edilen inflamatuvar bağırsak hastalıklarına ve bu hastalıkların sosyal yaşama engel olduğuna dikkat çekmek amacıyla 19 Mayıs günü, “Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü” olarak kabul ediliyor. Sindirim sistemi veya bağırsak duvarının kronik iltihabı ve kalınlaşması sonucu oluşan inflamatuvar bağırsak hastalıkları, yaygın olarak 20’li ve 30’lu yaşlarda görülüyor. Herhangi bir bulaşıcı mikrop olmadan bağırsakların iltihaplanmasıyla meydana gelen bu hastalık, birbirine benzer bir grup hastalığı içeriyor. Bağışıklık, kalıtımsal ve çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan Crohn hastalığı ve Ülseratif Kolit bu hastalıkların başlıcaları olarak biliniyor. Hastalıkların başlama yaşı 15-25 arası olurken, tüm yaş gruplarında da görülebiliyor. Tüm toplumlarda ortalama binde bir olarak görülen hastalığın, kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre daha fazla.

