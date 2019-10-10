Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi protesto edildi - GAZZE
: - Gazze 'deki UNESCO binası önünde toplanan Filistinliler - Gösteriye katılan Filistinlilerin taşıdıkları dövizler ve Filistin bayrakları - Hamas yetkililerinden Müşir el - Mısri'nin gösterideki konuşması - Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDHKC) yöneticilerinden Talal Ebu Zarife'nin gösterideki konuşmasıGAZZE (AA) - Fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa'ya baskın düzenlemesi Gazze Şeridi'nde protesto edildi. Gazze 'deki Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) binası önünde toplanan onlarca Filistinli, fanatik Yahudiler tarafından Mescid - i Aksa'ya düzenlenen baskınları protesto etti.Hamas yetkililerinden Müşir el - Mısri ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Talal Ebu Zarife gösteride konuşma yaptı.İsrail polisi korumasındaki 159 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa'ya sabah saatlerinde baskın düzenlemişti.
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