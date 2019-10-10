Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi protesto edildi - GAZZE

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi protesto edildi - GAZZE



: - Gazze 'deki UNESCO binası önünde toplanan Filistinliler - Gösteriye katılan Filistinlilerin taşıdıkları dövizler ve Filistin bayrakları - Hamas yetkililerinden Müşir el - Mısri'nin gösterideki konuşması - Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDHKC) yöneticilerinden Talal Ebu Zarife'nin gösterideki konuşmasıGAZZE (AA) - Fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa'ya baskın düzenlemesi Gazze Şeridi'nde protesto edildi. Gazze 'deki Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) binası önünde toplanan onlarca Filistinli, fanatik Yahudiler tarafından Mescid - i Aksa'ya düzenlenen baskınları protesto etti.Hamas yetkililerinden Müşir el - Mısri ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Talal Ebu Zarife gösteride konuşma yaptı.İsrail polisi korumasındaki 159 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa'ya sabah saatlerinde baskın düzenlemişti.

Polis Protesto İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı