Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor - KUDÜS

- Mescid - i Aksa'nın avlusundan detaylar - Fanatik Yahudilerin İsrail polisinin eşliğinde yürümesiFanatik Yahudilerin Mescid - i Aksa baskınları sürüyor - İsrail polisi korumasındaki 94 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa'ya baskın düzenlediKUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 94 fanatik Yahudi'nin Mescid - i Aksa'nın güneybatısında bulunan El - Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem - i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.Açıklamada, fanatik Yahudilerin bir süre Mescid - i Aksa'nın avlusunda dolaştıktan sonra Harem - i Şerif'ten ayrıldığı ifade edildi.İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları nedeniyle dün de 235 fanatik Yahudi, Mescid - i Aksa'ya girmişti. - Mescid - i Aksa'ya yönelik ihlaller gerilime neden oluyorFanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid - i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid - i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid - i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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