Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS

- Fanatik Yahudilerin, Mescid - i Aksa avlusunda yürümeleriKUDÜS (AA) - İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 159 fanatik Yahudi'nin Mescid - i Aksa'nın güneybatısında bulunan El - Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem - i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.Bugünkü baskınlarla birlikte son üç günde Harem - i Şerif'e giren fanatik Yahudilerin sayısı 700'ü geçti.Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid - i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid - i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid - i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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