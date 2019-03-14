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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS



: - Fanatik Yahudilerden Mescid - i Aksa'ya baskınından detaylar - Slogan atan Filistinlilerden detaylarKUDÜS (AA) – İsrail polisi korumasındaki 240 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde Mescid - i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 240'ı buldu. Bunların 40'ı dini yüksek okul öğrencisi." ifadesini kullandı.Yağışlı havaya rağmen fanatik Yahudilerin gruplar halinde baskınlarını sürdürdüğünü belirten Dibs, etrafta bulunan bazı Filistinlilerin tekbirlerle Yahudilere tepki gösterdiğini kaydetti.
Dibs ayrıca Mescid - i Aksa korumalarından Samir El - Kabbani adlı Filistinlinin de Harem - i Şerif'in El - Meclis (Nazır) Kapısı'nda İsrail polisince gözaltına alındığını aktardı.İsrail rejiminin attığı adımlarla bir süredir gerginliğin tırmandığı Kudüs 'te fanatik Yahudilerin Mescid - i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları da devam ediyor.Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid - i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Polis İslam Arbede İsrail Yazılı Açıklama 

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