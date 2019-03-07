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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS

- İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin Mescid - i Aksa avlusunda ilerlemesi - Çevrede bulunan Filistinlilerin tekbirlerle fanatik Yahudilere tepki göstermesi ve fanatik Yahudilerin karşışılık vermesi İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa'ya sabah ve öğleden sonraki seanslarda baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca fanatik Yahudi İsrail polisinin korumasında Mescid - i Aksa'nın güneybatısındaki El - Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem - i Şerif'e girdiğini söyledi.

Baskını düzenleyen fanatik Yahudilerin özellikle bir süredir gerilimin yaşandığı Mescid - i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelerek burada talmudik ayinler düzenlediğini kaydeden Dibs, çevrede bulunan Filistinlilerin tekbirlerle fanatik Yahudilere tepki gösterdiğini ifade etti.
Dibs, provokasyon çıkarmaya çalışan bir grup fanatik Yahudi'nin ise İsrail polisince Mescid - i Aksa'nın El - Esbat Kapısı'ndan çıkarıldığını ve Harem - i Şerif içindeki dolaşımlarını tamamlamalarına izin verilmediğini belirtti.
Gerginiliğin tırmandığı Mescid - i Aksa'ya fanatik Yahudilerin de baskın düzenleme çağrıları devam ediyor.

Polis İslam Muhabir İsrail Provokasyon 

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