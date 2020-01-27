Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Fanatik fenomen dişlerine kavuşacak Haberi

Fanatik fenomen dişlerine kavuşacak Haberi

dişçide detaylar

Fenomen Fanatik Taraftar 

-telefonla görüşme
-diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta, Beşiktaş maçı sonrası galibiyet kutlamaları sırasında “zabaha kadar burdayık” sözleri ile hayatı değişen Sivasspor fanatik taraftarı Ahmet Yaşin yeni dişlerine kavuşuyor. Sivasspor Asbaşkanı ve Sivas Suşehrili iş adamı Erdoğan Bozatlı, Sivassspor fanatiği ve fenomen Ahmet Yaşin’in diş masraflarının tümünü karşılayacağı sözünü gerçekleştirdi. Yaşin’in Suşehri’nde hizmet veren özel bir diş polikliniğinde tedavisine başlandı. Fanatik fenomen Ahmet Yaşin, kendisinin diş sağlık ücretlerini karşılayan Sivasspor Asbaşkanı ve işadamı Erdoğan Bozatlı’ya görüntülü bağlanarak teşekkür etti ve “zabaha kadar burdayık” sloganını kendisine tekrarladı. (NY-GF-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı