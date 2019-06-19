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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Falezlerden düşen genci polis kurtardı İzle

Falezlerden düşen genci polis kurtardı İzle

Ambulans detay

Hastane Kayalı Deniz Polisi Güvenli Bölge Barla 

-Yaralının hastaneye alınması
-Falezler detay
-Liman detay
-Bir kişi roportaj
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da falezlerden denize düşen genç, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. Koruyucu bariyerleri geçip falezleri izleyen 30 yaşındaki T. K., dengesini kaybedip biranda denize düştü. Gencin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Şans eseri kayalık alana düşmeyen T.K, yüzerek kendini güvenli bölgeye aldı. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi T.K.’yi bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na götürdü. Ayağı kayıp düştüğünü söyleyen T.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İA-
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