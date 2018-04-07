Fakülte katliamında hayatını kaybeden Yasir Armağan son yolculuğuna uğurlandı

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-Helallik alınması

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( TOKAT ) TOKAT



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden biri olan Yasir Armağan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda hayatını kaybeden Araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın (35) cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi.

Yasir'in Türk Bayrağına sarılı tabutunu öpüp okşayan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılarak öpen Gökçen Armağan gözyaşı döktü. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın eniştesi imam Nuri Akıncı, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Tek amacı, hedefi, ideali dinine, vatanına, milletine bağlı olan, amacı okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen 4 yavrumuzdan birisi olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan, son yolculuğuna uğurlamak için aramızda bulunan Yasir'in ana baba eş dost sevdikleri bu yavrumuzu dünya hayatında iken nasıl bilirdiniz? Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz."dedi.

Baba ocağı önünde helallık alınarak okunan duaların ardından Yasir Armağan'ın cenazesi cenaze aracına konularak Takyeciler Camine getirildi.

Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan'da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Zennure Armağan ve baba emeki imama Fahri Armağan'da ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi

