Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fakülte katliamında hayatını kaybeden Yasir Armağan son yolculuğuna uğurlandı

Fakülte katliamında hayatını kaybeden Yasir Armağan son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

Baba Ocağı Cenaze Namazı Cenaze Aracı Gözyaşı Dünya Hayatı 

-Açıklama
-Helallik alınması
-Fotoğraf

( TOKAT ) TOKAT

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden biri olan Yasir Armağan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda hayatını kaybeden Araştırma görevlisi Yasir Armağan'ın (35) cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi.
Yasir'in Türk Bayrağına sarılı tabutunu öpüp okşayan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılarak öpen Gökçen Armağan gözyaşı döktü. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın eniştesi imam Nuri Akıncı, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Tek amacı, hedefi, ideali dinine, vatanına, milletine bağlı olan, amacı okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen 4 yavrumuzdan birisi olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan, son yolculuğuna uğurlamak için aramızda bulunan Yasir'in ana baba eş dost sevdikleri bu yavrumuzu dünya hayatında iken nasıl bilirdiniz? Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz."dedi.
Baba ocağı önünde helallık alınarak okunan duaların ardından Yasir Armağan'ın cenazesi cenaze aracına konularak Takyeciler Camine getirildi.
Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan'da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Zennure Armağan ve baba emeki imama Fahri Armağan'da ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı