Fakıbaba: '(Suruç'taki saldırı) Dört ağır yaralı var' - ŞANLIURFA
Fakıbaba: "(Suruç'taki saldırı) Dört ağır yaralı var" - ŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın basın mensuplarına açıklama yapmasıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Suruç'taki saldırıda yaralananların 3'ünün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi birinin ise yeğeni olduğunu belirterek, "Dört ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara’nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir."