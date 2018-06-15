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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fakıbaba: '(Suruç'taki saldırı) Dört ağır yaralı var' - ŞANLIURFA

Fakıbaba: '(Suruç'taki saldırı) Dört ağır yaralı var' - ŞANLIURFA

Fakıbaba: "(Suruç'taki saldırı) Dört ağır yaralı var" - ŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın basın mensuplarına açıklama yapmasıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Suruç'taki saldırıda yaralananların 3'ünün AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi birinin ise yeğeni olduğunu belirterek, "Dört ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara’nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir."

Hastane Ambulans Uçak Ağır Yaralı Saldırı Basın Mensupları 

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