Fakıbaba - Suruç'ta seçimle ilgili iddialar - ŞANLIURFA Haberi
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamasıSuruç'taki seçimle ilgili iddialar - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum" - "Ortalama 15 yıldan bu yana siyasetin içerisindeyim. Birçok seçime girdim, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim en sakin geçen seçimlenden birisidir"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin, "Seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum." dedi. Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada Suruç'a yönelik paylaşımları değerlendirdi.Uzun yıllardan beri siyasetle uğraştığını birçok seçime şahitlik ettiğini belirten Fakıbaba, "Ortalama 15 yıldan bu yana siyasetin içerisindeyim. Birçok seçime girdim, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim en sakin geçen seçimlenden birisidir. İnşallah saat 5'e kadar da böyle devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden teşekkür ediyorum hemşehrililerime." ifadesini kullanan.Bakan Fakıbaba, Suruç ilçesinde bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı ve silahlı kavgalarda can kaybı olduğu şeklinde haberlerin yapıldığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:"Suruç'ta münferit bir olay olmuştur. Çok hafif bir yaralanma ayaktan metal parçasıyla. Herhangi bir hayati tehlike yoktur. Münferit bir olaydır. Suruç olaylarıyla ilgili olarak seçimin başarısının, özellikle AK Parti'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyorum. Speküle ediyorlar olayları. Tabii ki hiçkimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. O yaralı kardeşimize de acil şifa diliyorum. Ama inanın Şanlıurfa hak etmiyor bu şekilde gündeme konu olmayı. Şanlıurfa 'da seçimler gayet iyi gidiyor, kazanan Urfalı hemşehrilerimiz olacak, kazanan demokrasi olacak. Ben de duyuyorum 'ölü varmış, şöyleymiş, böyleymiş' diye, böyle bir şey yok."