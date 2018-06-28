Fakıbaba: 'Benim insanlarım, kardeşlerim en güzel şeye layıktır' - ANKARA
Fakıbaba: "Benim insanlarım, kardeşlerim en güzel şeye layıktır" - ANKARA - Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklaması - Fakıbaba'nın bina içine girmesi - Fakıbaba'nın açılış yerine gitmesiANKARA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi Açılış Programı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.