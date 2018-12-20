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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
“Faiz oranlarının yüksekliği ekonomi için ciddi bir tehdit”

“Faiz oranlarının yüksekliği ekonomi için ciddi bir tehdit”

röportaj

Alım Gücü Enflasyon Hükümet 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2018 faiz oranlarını yüzde 24’e yükselttiğini açıkladı.
Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Özkan konuya ilişkin, “2018 faiz oranları, ekonomimizin büyümesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi açısından çok yüksek bir oranda” dedi.
Merkez Bankası’ndan gelen açıklamaları yorumlayan ve aynı zamanda ‘Enflasyonla Top Yekûn Mücadele’ konusuna da değinen Prof. Dr. Turgut Özkan, “Enflasyon olgusu ekonomiyi son derece deforme eden ve bozan bir yapıya sahip” dedi.
“Faiz oranlarının yüksek olmasından Merkez Bankası ’da rahatsız” Merkez Bankası’nın faiz oranlarını bir takım dış koşullardan ve içerideki kur gelişmelerinden kaynaklı yukarı çekmek zorunda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Turgut Özkan, “2018 faiz oranları, ekonomimizin büyümesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi açısından çok yüksek bir oranda. Merkez Bankası’nın bu oranları aşağı indirmesi içinde tabi ki belli koşulların oluşması gerekiyor. Enflasyon bir süredir iniş eğilimi gösterdi. Fakat bunun ne kadar kalıcı olduğunu Merkez Bankası görmek istiyor. Şu anda TÜFE’de enflasyon oranları yüzde 21’e kadar geriledi. ÜFE ise çok daha yüksek yüzde 30’ların üzerinde. Dolayısıyla, enflasyon olgusu ekonomiyi son derece deforme eden ve bozan bir yapıya sahip. Yüksek enflasyon, artan fiyatlar ile birlikte tüketicilerin alım gücü düşüyor. Buna bağlı olarak da üretici kesiminin satışını engelliyor. Bunların tekrar sağlıklı bir yapıya dönüştürülebilmesi için muhakkak faiz oranlarının aşağı çekilmesi gerekiyor. İnsanların tüketim eğilimlerini tekrar arttırmaları, konut almaları, arabalarını değiştirmeleri içinde faiz oranlarının makul bir duruma gelmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye ekonomisinin geneline bakıldığı zaman daralmaya giden bir süreç olduğunu söyleyen Özkan, “Son açıklanan rakamlarda büyüme oranları yüzde 1.6’ya geriledi. Faiz oranlarının bu kadar yüksek olmasından Merkez Bankası ‘da rahatsız. Bu faiz oranlarının ekonomiyi tekrar sağlıklı bir şekilde büyütecek, işsizliği azaltacak noktalara gelebilmesi için gerekli koşullarında oluşması gerekiyor. Bu noktada Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yerinde buluyorum çünkü baktığımız zaman bu koşullar elimizde yok” dedi.
“Merkez Bankası’na ve hükümete güven oluşması lazım” Güven kelimesinin altını çizen Özkan, “Merkez Bankası’na ve hükümete güven oluşması gerekiyor. Özel sektöre ve dış piyasaya da güven oluşması lazım. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ekonomik yapısını etkileyen bir takım askeri etkenler var. Bu sorunlarında ortadan kalkması lazım. Bunlar oluşmadığı takdirde sanırım enflasyonla mücadelemiz bir süre daha devam edecek” diyerek cümlelerini sonlandırdı.
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