Fahrettin Altun, vatandaşları 15 Temmuz etkinliğine davet etti



- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek etkinliğe vatandaşları davet etti. Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazdığını belirterek, “Bu destanın üçüncü yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Pazartesi günü 20:00’da Atatürk Havalimanı'nda bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Altun yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan bir videoya da yer verdi. Hazırlanan videoda, 15 Temmuz gecesine dair görüntüler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşları Atatürk Havalimanı'na davet ettiği anlar da yer aldı.

