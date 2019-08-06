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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Faciayla sonuçlanan pikniğin görüntüleri ortaya çıktı

Faciayla sonuçlanan pikniğin görüntüleri ortaya çıktı

Piknikten görüntü

İlham Cep Telefonu Öğrenciler 

-ARŞİV

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'un Malazgirt ilçesinde faciayla biten piknikten çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde görev yapan imam F.Ö., 3 Ağustos günü Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuğu Murat Nehri kenarına pikniğe götürmüştü. Bu esnada serinlemek için nehre giren çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım (12) boğularak hayatını kaybederken, Boran Yıldırım'ın ise hala Muş Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. İlçeyi yasa boğan olay öncesi öğrencilerin piknik yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Acı olay öncesi öğrencilerin hayli keyifli oldukları ve eğlendikleri cep telefonu görüntülerine yansıyor.
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