Faciayı demirler önledi...Kaza yapan araç binanın demirlerine çarparak durabildi Haberi

-demirlerden görüntü

-kaza yapan aracın görüntüsü

-aracın çekilmesi

-röportaj

-detaylar



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Konak ilçesinde iki araç çarpışırken, kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri çevrede bulunan bir binanın demirlerine çarparak dururken, facianın eşiğinden dönüldü. Olay saat 13.00 sularında Konak 246. Sokak’ta meydana geldi. Hasan Karazeybek idaresindeki 34 AGV 209 plakalı araç ile Evren Gündoğan idaresindeki 34 PE 0058 araç sokağın başında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gündoğan’ın yönetimindeki araç çevrede bulunan bir binaya doğru savruldu. Araç, binanın çevresinde bulunan demirlere çarparak durabildi. Olayı gören çevre sakinleri emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine kurtarma ekibi geldi. Yaralı ya da ölünün olmadığı kazada binanın çevresindeki demirler facianın da önüne geçti. Binanın çevresinde demirler olmasaydı araç binanın zemin katında bulunan ve Hikmet Eraktaş’ın ikamet ettiği daireye girecekti. Kazanın ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Eraktaş, “İçerdeydim sesi duyup dışarıya baktım. Verilmiş sadakamız varmış. Demirlerimiz sağlam olmasaydı araba içeri girerdi” dedi.

Kazanın yaşandığı yerde daha önce de birçok kazanın olduğunu söyleyen bir çevre sakini ise, “Burası o kadar tehlikeli bir alan ki defalarca kazalar oldu. Buraya trafik lambası koyulması için çok kez girişimde bulunduk. Araçlar bu yolda çok fazla hız yapıyor. Belki bu yolda 50 kere kaza oldu. Buraya bir trafik lambası koyacaklar ve sorun çözülecek” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

