Facianın yaşandığı hamamın işletmecisi baba ve oğlu gözaltına alındı



- Bursa'nın Kestel ilçesinde 1 kişinin zehirlenip hayatını kaybettiği Tarihi Şifa Hamamı'nın işletmecisi baba ve oğlu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Vani Mehmet Mahallesinde sabah saatlerinde Kestel Tarihi Şifa Hamamı'da giden aralarında bir operatör doktorun da bulunduğu 4 kişi kurnaların bulunduğu hamamın iç kesiminde yıkanmaya başladı.

Hamamda suyu ve içerisini ısıtmak için yakılan kazandan lodosun etkisiyle geri gelip içeriye yayılan karbonmonoksit gazı 4 kişiyi zehirledi. İçeride hamam görevlisi tarafından baygın halde bulunan Dr. Osman Onay, Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Habip Doğan isimli vatandaşlar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kestel'de inşaat işi yaptığı öğrenilen Habip Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Osman Onay'ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Doğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna gönderildi. Mobilya parçaları yakılıyordu iddiası Öte yandan olayın ardından hamamda polis tarafından yapılan incelemede su ısıtmak için kullanılan kazanda mobilya atıklarının yakıldığı belirlendi. Olaydan sonra hamamın işletmecisi Osman Doğan ile aynı zamanda hamam çalışanı olan, hastanede tedavisi tamamlanan oğlu Ahmet Faruk Doğan, gözaltına alındı. Baba ile oğlunun emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Hamam geçici süre kapatılırken Hamamda zehirlenen Dr. Osman Onay'ında hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. 60 yaşında ve bekar olan doktorun ilçe merkezindeki muayenehanesinin üst katında kaldığı. sabah namazının ardından hamama gittiği öğrenildi. Öte yandan hamam içerisinde sadece soyunma kabinlerinin bulunduğu alanda soba bulunduğu onunda olay sırasında yanmadığı belirtildi.

