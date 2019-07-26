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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Fabrika yangınında barınaktaki hayvanlar da tahliye edildi İzle

Fabrika yangınında barınaktaki hayvanlar da tahliye edildi İzle

ekiplerin müdahalesi

Fabrika Hayvan Barınağı Hayvan 

-olay yerinden görüntüle
-yangından detaylar

( İZMİR )- İzmir'deki palet yangını devam ediyor. İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın yanında bulunan belediyeye ait hayvan barınağının da tahliye edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı’ndaki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de destek geldi. Helikopterler aracılığı ile de söndürülmeye çalışılan yangın hala devam ediyor. Korku ve paniğe neden olan yangın kilometrelerce uzaktan bile görülürken, fabrikanın yanında bulunan barınaktaki hayvanların etkilenmemesi için hayvanlar tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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