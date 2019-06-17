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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fabrika yangını - MERSİN

Fabrika yangını - MERSİN

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Mersin 'de fabrika yangınıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altını alınmaya çalışılıyor.Yenice Mahallesi D - 400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına Mersin ve Adana'dan itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangını haber alan firma yetkilileri de olay yerine gelerek, üzüntüyle alevleri izledi.Yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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