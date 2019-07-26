Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Fabrika yangını kontrol altına alındı

Fabrika yangını kontrol altına alındı

söndürme çalışmalarından görüntü

Fabrika Nadan Helikopter Hayvan Trol 

-olay yerinden görüntü
-ekiplerin müdahalesi
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangın, sabah saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, palet fabrikasının yanı sıra fabrikanın yanında bulunan elektrik panosu üreten işletme de zarar gördü. Öte yandan, yine fabrikanın yakınında bulunan veteriner işleri müdürlüğündeki hayvanlar da binadan çıkartıldı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı