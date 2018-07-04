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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fabrika yangını kontrol altına alındı

Fabrika yangını kontrol altına alındı

Olay yerinden görüntüler

Tekstil Fabrikası Fabrika Trol 

-Yangından görüntü
-İtfaiye çalıması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hadımköy'de tekstil fabrikasından çıkan yangın kontrol altında alındı. Fabrikadan çalışan 63 işçi, itfaiye tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenenler ambulanslara taşınarak tedavi edildi. Arnavutköy Hadımköy'de bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın en üst katında çıkan yangın çatıya da sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Olay yerinde İstanbul Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, fabrikada çalışan 63 işçiyi de tahliye etti. Tahliye edilen ve dumandan etkilenen bazı işçiler, itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından kucaklanarak ambulanslara taşındı. İtfaiyenin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. (ÖFA
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