Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Fabrika yangını - KOCAELİ Video

Fabrika yangını - KOCAELİ Video

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüleri - Olay yerinden detay görüntüler Kocaeli 'de fabrika yangını - Başiskele ilçesinde tadilat nedeniyle üretim yapılmayan bir seramik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden olduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde tadilat nedeniyle üretim yapılmayan bir seramik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, tadilat nedeniyle üretim yapılmayan Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir seramik fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıya sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı.Yangın fabrikada maddi hasara neden oldu.

Fabrika Yangını Fabrika Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı