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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Fabrika yangını - KIRIKKALE

Fabrika yangını - KIRIKKALE

- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi - Fabrikadan yükselen siyah duman - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Kırıkkale 'de fabrika yangını - OSB'de bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.

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