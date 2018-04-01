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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Fabrika yangını - BURSA

Fabrika yangını - BURSA

- Olay yerinden görüntüler - Yangından görüntüler Bursa 'da fabrika yangını - Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Arız Mahallesi'nde faaliyet gösteren Cihan Yılmaz'a ait palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Fabrikada büyük çaplı hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Fabrika Yangını Fabrika Trol 

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