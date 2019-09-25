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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fabrika yangını - AKSARAY Haberi

Fabrika yangını - AKSARAY Haberi

- Yangından detaylar - İtfaiye ve sağlık ekiplerinden detaylar Aksaray 'da fabrika yangını - Mikser fabrikasının boyahane kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen iki işçi hastaneye kaldırıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da bir mikser fabrikasının boyahane kısmında çıkan yangında, dumandan etkilenen iki işçi tedavi altına alındı. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir mikser fabrikasının boyahane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.Yangında, dumandan etkilenen iki işçi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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