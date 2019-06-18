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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fabrika yangını (3) - MERSİN

Fabrika yangını (3) - MERSİN

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler - Dumandan etkilenen itfaiye erine müdahale edilemsiMersin'de fabrika yangını - Tarsus ilçesinde bir bisiklet fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındıMERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.Yenice Mahallesi D - 400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin ve Adana 'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.Bölgeye çok sayıda tankerler ile su takviyesi yapıldı, söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanıldı.Bu arada dumandan etkilenen iki itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.Yangını haber alarak fabrikaya gelen firma yetkilileri, söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürdürülüyor.

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